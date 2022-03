Betty Boop: pin-up et icône féministe

« Betty Boop For Ever », à 20h30 sur La Trois ce vendredi.

Derrière sa silhouette affriolante et sensuelle, Betty Boop incarne avant tout la « working girl » américaine que rien n’arrête. Surtout pas un patron harceleur qui lui fait un chantage salace et qu’elle n’hésite pas à gifler. Betty est une femme libre et elle le revendique ! 92 ans après sa création, elle a encore du travail et aurait pu incarner parfaitement le mouvement MeToo que nous connaissons actuellement. « Je trouve ça triste que ça nous parle ; mais ça nous parle parce que cela arrive encore », affirme Jeni Mahoney, l’arrière-petite-fille de Max Fleischer, son créateur. « Aujourd’hui, Betty Boop soutiendrait le mouvement MeToo car elle a posé des limites à qui peut la toucher. Son corps lui appartient ! »