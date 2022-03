À la télé ce soir: «La nuit au musée» et «La vengeance de Poutine» (vidéos)

« La vengeance de Poutine » à 21h35 sur La Une

En 2012, Vladimir Poutine est contesté par des manifestants qu’il estime manipulés par l’Amérique, à la tête d’un pays dominé par l’Occident et cerné par l’Otan, humilié par Obama et, après l’annexion de la Crimée, sanctionné et isolé. Six ans plus tard, le président russe semble avoir réussi à se venger de l’Occident. Il a en effet déstabilisé le grand rival américain, est parvenu à influencer les élections et les opinions des démocraties occidentales et s’est par ailleurs rendu incontournable en Syrie ou en Ukraine. François Hollande, Laurent Fabius, Antony Blinken, conseiller de Barack Obama, ou encore Vladimir Iakounine, membre du « premier cercle » de Vladimir Poutine, évoquent la personnalité de l’homme fort de la Russie.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La nuit au musée » à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Shawn Levy (2007)

La trouvaille cinéphilique de ce divertissement hollywoodien très réussi à tous les étages – sorte de « Toy Story » en plus grand et en plus spectaculaire encore –, est d’avoir réuni les vétérans Dyck Van Dyke, Mickey Rooney et Bill Cobbs. Ils sont d’ailleurs revenus dans les deux suites, dont la dernière a été tournée juste avant le décès du second nommé, l’ex-enfant star et premier mari d’Ava Gardner, à 93 ans.

« Mandibules » (1re TV) à 22h sur BE 1 – Deux étoiles

de Quentin Dupieux (2020)

Après son génial « Au poste ! » et son presque dramatique « Daim », l’auteur le plus déjanté de toute l’histoire du cinéma français retourne à la légèreté – mais toujours délirante – avec cette comédie ensoleillée dont la vraie star est une mouche géante que deux bras cassés découvrent dans le coffre d’une Mercedes volée ! Notre Roméo Elvis s’est fait embarquer aux côtés des humoristes Grégoire Ludig et David Marsais, alors qu’Adèle Exarchopoulos y va d’une authentique performance en spectaculaire victime d’un tic d’élocution.

« La deuxième étoile » à 17h40 sur France 4 – Une étoile

de Lucien Jean-Baptiste (2017)

Un nouveau défi de taille attend au bord des pistes savoyardes la famille du sympathique natif de Fort-de-France qui a réuni tout le casting du pilote remontant déjà à 2009. Tout le monde a répondu présent sauf bien sûr la regrettée Bernadette Lafont. Le ton n’a pas changé pour autant : gentil et sympa.

« Les trois frères, le retour » à 21h15 sur TMC – Une étoile

de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus (2014)

Les « Inconnus » ne le sont plus vraiment… La preuve par ces retrouvailles pas totalement ratées mais trop tardives, vingt ans après leurs dernières aventures communes. L’intrigue sent un peu le réchauffé, tirant sur des ficelles connues.

« Taxi 4 » à 22h05 sur AB3 – Une étoile

de Gérard Krawczyk (2007)