Jean-Pierre Pernaut aurait été plongé dans le coma

Le présentateur vedette de TF1 serait dans un état grave depuis deux jours. On apprenait il y a quelques mois qu’il souffre d’un cancer du poumon.

Terrible nouvelle pour la famille et les fans de Jean-Pierre Pernaut. L’ancien présentateur du journal de TF1 souffre d’un cancer du poumon et serait dans un état grave. D’après Sudinfo, citant Ici Paris, Jean-Pierre Pernaut serait dans le coma, et ce, depuis deux jours. D’après eux, il aurait été plongé dans cet état médicalement.

Atteint il y a trois ans d’un cancer de la prostate, c’est désormais du poumon qu’il souffre. Le présentateur, qui avait migré sur LCI, est d’ailleurs absent de la chaîne depuis mi-décembre, à cause de la radiothérapie qu’il suit.