À la télé ce soir: les deux derniers épisodes de «Balthazar» et «Ducobu 3» (vidéos)

Les deux derniers épisodes de « Balthazar » à 20h30 sur La Une

La guerre s’envenime entre Vésinet et Balthazar. Et lorsqu’elle l’envoie sur une sombre affaire de vaches assassinées dans un village qu’il déteste, ça ne s’arrange pas. Le village en question, c’est celui dans lequel il a grandi et qu’il a fui sans se retourner, il y a plus de 20 ans. Alors qu’il retrouve son passé, ses parents et ses mauvais souvenirs, Balthazar doit aussi affronter la mort de son amie Sabrina, gendarme, a priori victime du même tueur que celui qui s’attaque aux vaches. Sabrina avait-elle découvert son identité ? Balthazar refuse de laisser à un autre cette enquête qui le ramène à son passé.