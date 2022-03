Maureen Louys récupère le micro de «The Voice Belgique»

C’était le deal. Lorsque Maureen Louys a annoncé être enceinte, la question s’est posée au sein de la RTBF de qui pourrait la remplacer pour la présentation de « The Voice Belgique ». L’idée a été de confier la tâche à Fanny Jandrain, faisant de plus en plus sa place au cœur de la chaîne publique. Seulement voilà, après il fallait rendre le micro à Maureen Louys lorsqu’elle reviendra de congé maternité.

La chaîne avait donc tout arrangé pour que les parties filmées soient tournées par Fanny Jandrain et que lorsque viendraient les lives, ce soit Maureen Louys qui reprenne la main. Et les lives commencent la semaine prochaine. Mardi a donc été la dernière émission de Fanny Jandrain.