À la télé ce soir : «Promising Young Woman» et «High Rise»

En 1975, le Dr Robert Laing, en quête d'anonymat, emménage près de Londres dans un nouvel appartement d'une tour à peine achevée. Il va vite se rendre compte que ses voisins, obsédés par une étrange rivalité, n'ont pas l'intention de le laisser en paix et petit à petit, Robert Laing va se prendre à leur jeu.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Promising Young Woman » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 – Trois étoiles

d’Emerald Fennell (2020)

On démarre et on finit presque dans le gore, et entre les deux extrêmes, ce sont les doutes de l’anti-héroïne vengeresse, admirablement nuancés par Carey Mulligan (jadis révélée par « Une éducation », le chef-d’œuvre de la Danoise Lone Scherfig), qui oscillent, lesquels mettent quasiment les mecs et les gonzesses dans le même sac ! Sans même oublier les réseaux sociaux qui le sont… de moins en moins. En somme, un film d’une pertinence réellement dévastatrice.

« RIPD, brigade fantôme », à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Robert Schwentke (2013)

L’excellent Jeff Bridges et Ryan Reynolds sont à la poursuite du vilain Kevin Bacon dans ce savoureux pastiche de « Ghost » à moitié déjanté et flanqué d’effets spéciaux à moitié hilarants. À l’évidence, le réalisateur de « Flight Plan » et « Red » s’est autant amusé à mettre ça en boîte que les spectateurs en ouvrant celle-ci.

« La comtesse », à 20h55 sur Arte – Deux étoiles

de Julie Delpy (2009)

Vraie diablesse ou victime de son statut dominant à une époque encore trop lointaine pour toute forme de féminisme ? Dans son portrait de la comtesse Báthory, icône sanglante de l’histoire de Hongrie, l’auteure laisse planer le doute, incarnant elle-même l’héroïne de ce drame historique de facture joliment classique, teinté de romantisme davantage que d’horreur pure même si certaines séquences de sang sont… sans équivoque.

« Mado », à 21h sur France 5 – Deux étoiles

de Claude Sautet (1976)

Romy Schneider ne fait qu’une apparition hélas anecdotique dans ce film choral et généreux dénonçant la corruption en pleine France « giscardienne », qui valut à Jacques Dutronc une nomination au César du meilleur second rôle et à Jean-Pierre Ruh sa première statuette du meilleur son. Il en obtiendra en effet une deuxième pour le superbe « Diva » de Jean-Jacques Beineix en 1982.

« La Marie du port », à 00h40 sur France 3 – Deux étoiles

de Marcel Carné (1949)