À la télé ce soir: «The Voice» ou «Opération Portugal»

Les auditions des candidats se poursuivent ! Côté jury, le quatuor Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine occupe toujours les célèbres fauteuils rouges. L'équipe de professionnels est cette fois accompagnée de Nolwenn Leroy, artiste majeure de la scène française, dans le rôle de «coach de la seconde chance». Les jurés passent pas moins de 120 artistes en revue lors des traditionnelles auditions à l'aveugle, mais ne peuvent en retenir que 14 - un choix cornélien pour ces amoureux de la chanson. C'est à ce stade que Nolwenn a l'occasion de repêcher 4 d'entre eux et leur permettre d'accéder aux Battles, dont elle coachera les Talents.

« Opération Portugal », à 22h sur BE1

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d'origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu'en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui ! Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Dark Knight, le chevalier noir », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Christopher Nolan (2008)

Vingt ans après Tim Burton, l’auteur d’« Insomnia » revisitait la légende de l’homme chauve-souris de façon aussi sombre que l’indique le titre ! Formellement beau et techniquement impeccable mais sans une once d’humour.

« Moi, moche et méchant 2 », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Pierre Coffin et Chris Renaud (2013)

Les brillants duettistes franco-américains sont de retour en force avec leur héros Gru qui, flanqué d’une espionne en renfort de ses gosses et des mignons Minions, vole bien malgré lui au secours de la planète menacée par les délires d’un dangereux mégalo. Même avec un œil, dans le cas précis de certaines des créatures susmentionnées, on lorgne vers un certain 007 en personne. Toujours aussi drôle et savoureux, avec les voix françaises de Gad Elmaleh, Audrey Lamy et Éric Cantona.

« Le professeur foldingue », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Tom Shadyak (1996)

Festival Eddie Murphy avec cette comédie de belle envolée mise en scène par l’auteur de « Menteur, menteur » dont la « famille » entière prendra ensuite le relais sous la direction de Peter Segal, l’auteur du délirant « Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? ».

« Pierre Lapin 2 : panique en ville », à 20h30 sur BE1 - Deux étoiles

de Will Gluck (2021)