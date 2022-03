Stromae dévoile un documentaire sur Youtube avec Angèle, Orelsan et d’autres stars (vidéo)

Stromae est bel et bien de retour. Le chanteur s’est lancé ces derniers mois dans une promotion particulière, osée et qui plaît à son public. L’auteur de « Santé » et « L’Enfer » n’a pas hésité à dévoiler l’un de ses morceaux lors de son passage sur TF1 lors du journal de 20h. La fierté belge veut briser les tabous et aborder les sujets sensibles, bien souvent évités.

Pour continuer dans sa lancée, Stromae, qui vient aussi de dévoiler entièrement son album cette semaine, continue en offrant un documentaire en trois parties sur Youtube. Réalisé par Romain Leblanc, le chanteur est accompagné d’autres personnalités comme Orelsan, Angèle mais aussi Bigflo et Oli dans un premier temps. Dans ce documentaire, le chanteur revient sur son parcours et l’évolution de son écriture mais ce n’est pas tout.