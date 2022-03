Une trentaine d’habitants belges reçoivent un courrier avec une balle à l’intérieur

C’est la surprise et l’incompréhension à Merksem. Ce matin, une trentaine d’habitants de la Patrijsstraat ont reçu dans leur boîte aux lettres une enveloppe contenant une balle. Un signe plutôt inquiétant, d’autant plus que personne ne semble en connaître la raison. il se pourrait qu’un habitant de la rue soit la cible de menace et que ce dispositif sur les voisins soit un moyen de faire monter la pression.

Suite à ces courriers inquiétants, la police fédérale et le parquet mènent l’enquête. Ce n’est pas la seule chose que la police anversoise a observée. Le service de déminage de l’armée a été mobilisé pour une valise abandonnée dans le quartier. Un juge d’instruction a été désigné afin de mener l’enquête pour menaces et intimidation.