À la télé ce soir: « Mariés au premier regard » et la suite de « Pandore » (vidéos)

« Mariés au premier regard », à 20h45 sur RTL TVI

Après leur rencontre avec les quatre experts et une série de tests, les cinq couples découvrent leur conjoint le jour de leur mariage. Au cours de leur entrevue avec des membres de leur future belle-famille, certains candidats ont offert un aperçu de leur personnalité. Les voyages de noces, où paysages idylliques et soleil sont au rendez-vous, permettent aux couples de se découvrir grâce à des moments inoubliables et remplis d'émotions. A leur retour, ceux qui ont décidé de poursuivre l'aventure ensemble vont découvrir leurs foyers respectifs, parler de leurs passions et de leur entourage, et vivre un week-end romantique. Au terme de ces semaines passées ensemble, les couples pourront décider s'ils souhaitent continuer leur vie ensemble ou s'ils préfèrent se séparer.

« Pandore », à 20h51 sur La Une

Claire confronte Mark : elle sait pour la vidéo. Mark nie. Mais Claire ne veut rien lâcher et va chercher des preuves à tout prix. C'est à ce moment que la liaison de Claire et Mark est révélée. Claire est dévastée : son compagnon la quitte, elle perd son emploi, et toute sa crédibilité et sa légitimité bâties depuis de nombreuses années. Mark est acculé : il tente en vain de temporiser les sollicitations répétées de Ludivine et la révélation de son adultère vient le déstabiliser plus encore. Sa priorité reste sa carrière. Pas de pitié pour les dommages collatéraux : il accuse Claire de harcèlement.