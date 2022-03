Russie: l’utilisation de VPN explose

D’après les données compilées par Atlas VPN, les installations de VPN (réseau privé virtuel) ont bondi de plus de 1900 % ces derniers jours en Russie. Cette augmentation fait suite à la limitation de l’accès à Internet imposée par de grands acteurs internationaux du Web, mais aussi à Vladimir Poutine qui a récemment bloqué l’accès à Twitter et Facebook.

Selon l’entreprise, la hausse des abonnements et des installations a commencé à être très nette le 16 février dernier, jour des premières cyberattaques organisées contre l’Ukraine. Le 25 février, jour du début de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, les installations de VPN ont bondi de 241 %, avant d’exploser les jours suivants avec 1076 % le 26 février et 1906 % le 27. Elle a signalé qu’elle « prévoyait que l’intérêt pour les VPN se maintiendra à ces niveaux au cours des prochaines semaines, mais que toutefois, si les événements majeurs se poursuivent, elle pourrait voir les chiffres grimper encore plus haut ».