Jean-Pierre Pernaut : la date et le lieu de ses obsèques dévoilés

Jean-Pierre Pernaut avait incarné le journal de 13H de TF1 pendant plus de trente ans. Il s’était imposé comme le roi de l’information avec une formule axée sur la proximité. Le 18 décembre 2020 il avait décidé de se retirer du JT, alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Il était cependant resté actif sur JPP TV, une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présentait sur la chaîne d'info LCI une émission hebdomadaire baptisée Jean-Pierre et vous. Il avait également créé en 2021 un magazine papier, Au coeur des régions.