Pascal Obispo et Marc Lavoine donnent des nouvelles de Florent Pagny (vidéo)

Le 25 janvier dernier, Florent Pagny annonçait sur ses réseaux sociaux être atteint d’un cancer du poumon inopérable. Le chanteur français se montrait pourtant optimiste quelques jours plus tard sur le plateau de TF1, parlant même de deux bonnes nouvelles : « Je suis au degré 1, donc c’est quelque chose que j’ai depuis entre 3 et 6 mois seulement. Et je n’ai qu’une seule tumeur, je n’ai pas de métastases, je n’ai rien dans d’autres organes. Ça, c’est une deuxième très bonne nouvelle ».

Cependant, depuis ce témoignage positif, Florent Pagny n’a plus vraiment donné d’information sur sa santé. Mais ses proches s’en chargent à sa place. Samedi soir, c’est Pascal Obispo qui a profité de son passage dans « On est en direct » pour prononcer quelques mots à propos de son ami. « On va chanter en duo mardi, pour l’Ukraine. Je suis content de le retrouver », a confié l’interprète de « Millésime », ajoutant qu’il pensait fort à Florent Pagny car ce dimanche, il subissait « une troisième série de traitements ».