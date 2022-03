À la télé ce soir: «Une belle équipe» et «Top Chef»

L'équipe de football de Clourrières est privée de terminer la saison après l'éclatement d'une bagarre qui a mal tourné. Fragilisé, le club est au bord de la faillite. L'entraîneur ne voit qu'une solution pour le maintenir à flot : former une nouvelle équipe constituée uniquement de femmes...

Top Chef, à 20h30 sur RTL TVI

Angel Leon, le chef espagnol triplement étoilé, revient défier les candidats sur son thème de prédilection : imaginer et réaliser un dessert de la mer. Alexandre Gauthier leur demande ensuite de surprendre le jury avec leur version du poulet rôti. En dernière chance, le chou est mis à l'honneur.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les amants passionnés, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

de David Lean (1949)

Moins flamboyante que sa mythique « Brève rencontre » avec le même Trevor Howard, cette adaptation du roman de H. G. Wells était initialement prévue pour Ronald Neame qui en restera le producteur. Montage en flash-back et ambiance d’un romantisme qui a gardé tout son charme, à l’image d’Ann Todd.

Irina Palm, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Sam Garbarski (2007)

Un an après avoir incarné Marie-Thérèse d’Autriche dans le « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola, Marianne Faithfull joue la « star de la branlette » pour sauver son petit-fils d’une maladie orpheline dans ce joli drame de notre compatriote de naissance bavaroise, dont le scénario a été coécrit par Philippe Blasband et la photographie assurée par Christophe Beaucarne. Parfois un peu contemplatif et souffrant de quelques longueurs, mais sans impact négatif sur l’émotion.

Aux frontières de l’aube, à 22h35 sur Arte - Trois étoiles

de Kathryn Bigelow (1987)

Qualifiée de « néo-western horrifique », cette série B au budget serré de 5 millions de dollars fut la deuxième réalisation de l’ex-madame James Cameron, avant « Blue Steel » et « Point break ». Un film de vampires à la fois original et surtout très efficace, balayé par une partition planante due au groupe instrumental allemand Tangerine Dream. Méritoirement sacré Corbeau d’argent au Festival du film fantastique de Bruxelles en 1988.

Numéro une, à 21h sur TV5 Monde - Deux étoiles

de Tonie Marshall (2017)

Ce plaidoyer féministe en milieu politico-affairiste n’épargne totalement ni la maladresse ni la caricature, mais son côté thriller et surtout le duel que se livrent Emmanuelle Devos et Richard Berry – ce dernier plus vrai que nature en Ravachol – valent indéniablement le détour.

Le territoire des loups, à 20h05 sur Club RTL - Une étoile

de Joe Carnahan (2012)