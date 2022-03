J.K. Rowling prête à donner jusqu’à plus d’un million d’euros pour les enfants en Ukraine

La Britannique J.K. Rowling, qui a écrit la célèbre saga de romans jeunesse Harry Potter, veut aider les enfants piégés dans des orphelinats en Ukraine. Elle a lancé un appel aux dons, promettant d’égaliser ces dons jusqu’à 1 million de livres sterling.

La romancière a relayé sur Twitter un appel lancé via la fondation Lumos, qu’elle a cofondée en 2005 et qui collecte actuellement des fonds pour fournir de la nourriture, des kits d’hygiène et des kits médicaux aux personnes touchées par la crise humanitaire.