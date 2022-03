À la télé ce soir : « The Voice Belgique » et « Tous unis pour l’Ukraine » (vidéo)

L'étape des Lives reste depuis toujours le challenge que les talents attendent le plus. Ce 8 mars, les candidats se préparent pour le premier live de la saison. Cette année, les coachs seront rejoints par un "coach d'honneur", issu des saisons précédentes, qui sera différent à chaque Live. Son rôle : chanter avec les talents et donner son avis.

« Tous unis pour l’Ukraine », à 21h10 sur France 2

France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Jack Reacher », à 20h15 sur AB3 – 3 étoiles

de Christopher McQuarrie (2012)

Plus de dix ans après son mémorable « Way of the Gun », le réputé scénariste de « Usual Suspects » et « Walkyrie » retrouve la caméra et son acteur préféré, Tom Cruise, dans cet excellent thriller à l’ancienne – peu d’informatique, pas d’images de synthèse – à l’image de son héros, un ancien enquêteur de l’armée amené sur les lieux d’un massacre accusant de façon trop évidente un ex-tireur d’élite. Super script et bonne mise en scène, un peu à la Clint Eastwood façon « Gauntlet ».

« Cent dollars pour un shérif », à 21h15 sur C8 – 3 étoiles

de Henry Hathaway (1969)

En pleine vogue du western spaghetti, l’infatigable auteur – d’origine aristocratique belge – du « Jardin du diable » avait offert au vieillissant John Wayne un rôle de « pistolero » alcoolique et borgne qui lui valut le seul et unique Oscar de sa carrière !

« Promising Young Woman » (1re TV) à 22h00 sur BE 1 – 3 étoiles

d’Emerald Fennell (2020)

On démarre et on finit presque dans le gore, et entre les deux extrêmes, ce sont les doutes de l’anti-héroïne vengeresse, admirablement nuancés par Carey Mulligan (jadis révélée par « Une éducation », le chef-d’œuvre de la Danoise Lone Scherfig) qui oscillent, lesquels, en y regardant de près, mettent quasiment les mecs et les gonzesses dans le même sac ! Sans même oublier les réseaux sociaux qui le sont… de moins en moins. En somme, un film d’une pertinence réellement dévastatrice.

« Marie Curie », à 13h35 sur ARTE – 2 étoiles

de Marie Noëlle (2017)

Cette coproduction franco-germano-polonaise n’y va pas par quatre chemins pour dénoncer les combats acharnés de la double prix Nobel à l’origine de la découverte du radium, au point de faire quasiment passer notre illustrissime Ernest Solvay pour le pire Ravachol antiféministe de l’histoire ! Un bel hommage quand même.

« Big Jake », à 23h30 sur C8 - 2 étoiles

de George Sherman (1971)