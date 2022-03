Des troncs d’arbres et des sacs de sable pour blinder les véhicules des Russes (photos)

Les forces armées ukrainiennes réagissent violemment à l’invasion russe. Pour repousser leurs opposants, les Ukrainiens s’attaquent entre autres aux véhicules de combat russes, forcés d’emprunter les routes goudronnées pour éviter les chemins boueux.

Une majorité des véhicules sont donc à la queue leu leu et circule à faible vitesse, ce qui facilite le travail des Ukrainiens. Alors pour se protéger, les Russes visiblement livrés à eux-mêmes tentent le tout pour le tout et blindent leur tanks et camions avec … des troncs d’arbres trouvés dans la forêt environnante ou des sacs de sable sur les tourelles pour se protéger sommairement des tirs ennemis.