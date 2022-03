Florent Pagny remonte sur scène ce soir

Florent Pagny annonçait, le 25 janvier dernier, souffrir d'un cancer au poumon inopérable. Une grande fatigue et une toux persistante l'avaient poussé à consulter un médecin. Le diagnostic l'a laissé sous le choc mais Florent Pagny est un warrior et il a pris le combat contre la maladie à bras le corps. Le chanteur se fait discret depuis: il se concentre sur son traitement à base de chimio et de radiothérapie.

La maladie a forcé Pagny à annuler la tournée qu’il avait prévue pour son soixantième anniversaire. Il sortira brièvement de sa retraite médiatique, ce mardi soir, 8 mars.