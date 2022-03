«Coûte que coûte»: très chère énergie…

« Soir mag » vous donne quelques autres conseils pratiques concernant votre facture et ses acomptes intermédiaires.

La guerre en Ukraine sera sans doute le coup de grâce pour beaucoup de ménages à revenus moyens : les prix de l’énergie, que ce soit le gaz, le mazout, l’essence, mais aussi l’électricité, ont encore grimpé, entraînant des factures difficilement gérables pour ceux qui ne bénéficient pas d’un tarif social… L’émission « Coûte que coûte » de ce soir est dédiée à cette problématique. On vous y donnera des conseils pratiques pour limiter votre consommation d’électricité, de gaz ou de mazout. Avec une spécialiste des guichets wallons de l’énergie, le programme fera ainsi le tour d’une maison pour donner des astuces à mettre en œuvre au quotidien pour épargner des dizaines voire des centaines d’euros par an. « Soir mag » vous donne quelques autres conseils pratiques concernant votre facture et ses acomptes intermédiaires.