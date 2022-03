À la télé ce soir : « Les 29e Victoires de la musique classique » et « Grey's Anatomy » (vidéos) Voici le programme à ne pas manquer ce soir.

Publié le 9/03/2022

« Grey's Anatomy », à 21h10 sur TF1

Un couple de jeunes mariés est grièvement blessé dans un accident de la route. Jackson fait preuve d'un dévouement excessif avec les patients souffrant du Covid, ce qui va lui jouer des tours. Hayes tente d'aider Maggie à reprendre confiance en elle en lui demandant notamment de pratiquer une intervention chirurgicale à haut risque...

« Les 29e Victoires de la musique classique », à 21h10 sur France 3

Les Victoires de la musique classique récompense les artistes qui ont marqué l'année 2021, jeunes révélations ou musiciens confirmés. La transmission, la rencontre des générations, le partage entre jeunes talents et la solidarité sont les fils rouges de la cérémonie présentée par Stéphane Bern. Dans une scénographie dynamique et légère, des panneaux mobiles, animés par des effets de transparence, ajouteront du mouvement au plateau. Ce décor formera l'écrin d'une ouverture audacieuse, coordonnée par Mehdi Kerkouche. Le chorégraphe retrouve l'univers du classique, avec les onze danseurs de sa compagnie et ceux de la région d'Aix-en-Provence, unis dans une séquence de deux minutes et demie.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Bagdad Café », à 20h35 sur La Trois - Trois étoiles

de Percy Adlon (1987)

Bercée par le sublime « Calling You » chanté par Jevetta Steele qui devint un hit mondial, et par un prélude de Bach, cette production allemande tournée dans le désert de la Route 66 rencontra un succès tel qu’une série télé avec Whoopi Goldberg en découla pour CBS ! Cette belle histoire de solidarité féminine a gardé toute l’ampleur de son charme, à l’image de Marianne Sägebrecht, qui était alors la muse du cinéaste bavarois.

« Diamant noir », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

d’Arthur Harari (2016)

Prix du jury à Beaune et lauréat du Jacques Deray 2017, cet excellent thriller familial en milieu diamantaire anversois a aussi valu le César du meilleur espoir au Franco-Québécois Niels Schneider. Une œuvre injustement restée confidentielle lors de sa sortie en salles…

« Rosenstrasse », à 01h45 sur Arte - Trois étoiles

de Margarethe von Trotta (2003)

Notre illustre Jan Decleir figure parmi les maris juifs de femmes allemandes qui ont échappé à la déportation par le miracle de la fameuse manifestation féminine de la « rue des Roses », déclenchée dans la capitale du Reich en 1943. Une superbe reconstitution par l’auteure de « Rosa Luxemburg » et « Hannah Arendt », autres biopics de renom.

« Sexe entre amis », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Will Gluck (2011)

Le thème n’a rien d’original en soi, pas plus que la carte postale new-yorkaise – les gros dévoreurs de cinéma américain devraient pouvoir identifier le moindre réverbère de Manhattan, où est en moyenne tourné un film sur deux – ni les extraits de ces sirupeuses et insupportables ballades médiocrement pop qui s’enchaînent en guise de fond musical, ce qui est encore plus rédhibitoire pour le public francophone, même s’il vaut parfois mieux ne pas comprendre les paroles de ces notes gnangnans…

« Jackpot », à 22h00 sur AB3 - Une étoile

de Tom Vaughan (2008)

L’une de ces nombreuses comédies US gentiment convenues, cousues de fil blanc, téléphonées et qui respectent à la lettre tous les codes d’un genre dont le but se limite généralement à constituer une affiche. Il s’agit en l’occurrence de Cameron Diaz et d’Ashton Kutcher. Le manque d’originalité du script et le diamètre du raffinement des gags ne permettent jamais à ce pur produit de consommation de quitter le domaine des sentiers battus californiens où sont rassemblés tous les clichés possibles de l’« American way of life » contemporaine.