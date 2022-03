Jean-Pierre Pernaut: ses funérailles auront lieu avec un «dispositif important de sécurité» (vidéo)

Outre les personnalités du petit écran, on attend également la présence de Brigitte Macron dans la Basilique Sainte-Clotilde et celle de Michel Drucker qui a tenu à saluer son ex-collègue au début du dernier numéro de Vivement Dimanche.

Décédé à 71 ans il y a une semaine, un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaut aura lieu ce mercredi 9 mars à 11h à la basilique Saint-Clotilde. Une cérémonie qui se fera loin du grand public, entre collègues de TF1. Plusieurs personnalités bien connues sont attendues comme Evelyne Dhéliat et Gilles Pélisson. Ils prendront la parole devant ses enfants Julia, Olivier, Lou et Tom, ainsi que devant son épouse Nathalie Marquay et toute la famille de celle-ci.

Des obsèques qui se dérouleront sous haute protection à Paris, avant l’inhumation dans la plus grande intimité. La famille du défunt a d’ailleurs fait savoir qu’aucune caméra ne sera présente lors du service et que seuls les invités pourront entrer pour y assister. Il est également précisé qu’un « dispositif important de sécurité » sera mis en place pour « éviter toute intrusion de personnes non souhaitées par la famille et les proches de Jean-Pierre ».

Jean-Pierre Pernaut s’est battu jusqu’au bout contre un cancer du poumon. Après avoir été opéré dans le plus grand secret en septembre dernier, son deuxième poumon a été touché. Il a ainsi suivi des séances de radiothérapie, une nouvelle intervention étant trop dangereuse. Mais après avoir fait « 4 mini AVC » en début d’année, il a été opéré à coeur ouvert. Suite à des complications, il a été plongé dans un coma profond, puis a perdu la vie.