Un concept-car à l’hydrogène pour Renault

Alors que l’on ne connaît pas encore son nom, le prochain concept-car de Renault (révélé cette année encore) symbolisera les trois prochains grands axes du constructeur. À savoir : l’environnement, la sécurité et l’inclusion. Il fera la part belle aux matières recyclées et recyclables issues de l’économie circulaire, à de nouveaux systèmes de protection ainsi qu’à des innovations en matière d’accessibilité. Pour l’instant, Renault n’a pas dévoilé de détails quant à sa motorisation. On sait juste que ce véhicule sera alimenté à l’hydrogène de façon à ne pas émettre de CO2.