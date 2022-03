Toyota BZ4X: quand le géant s’en mêle

Toyota n’a jamais caché son manque d’entrain à investir dans la voiture électrique. Mais voilà, poussé par la pression des normes, le géant japonais y met aujourd’hui les grands moyens. Ce BZ4X donnera en effet naissance à toute une gamme de modèles 100 % électriques qui arriveront rapidement sur le marché. Tous adopteront la dénomination BZ, qui signifie « Beyond Zero » (« au-delà de zéro »), illustrant la volonté du groupe d’atteindre à terme la neutralité carbone pour l’ensemble de ses activités. Tous partageront également la nouvelle plateforme modulaire e-TNGA, spécialement dédiée aux véhicules à batterie. Cette dernière est disposée à plat entre les essieux, sous les occupants, et affiche une capacité nette de 71,4 kWh dans le cas présent. De quoi offrir « plus de 450 km » pour la version à moteur unique (150 kW/204 ch) et « plus de 410 km » sur la version la plus performante, à double moteur (160 kW/217,5 ch) et quatre roues motrices.