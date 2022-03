Le patron de «Chez Léon» s’est suicidé

Il s’est battu comme un lion pendant quarante ans à la tête d’un concept porteur, et l’a développé considérablement. Mais après avoir résisté tant qu’il pouvait ces deux dernières années au cours d’une situation sanitaire et économique sans précédent, Rudy Vanlancker a rendu les armes. Âgé de 63 ans, le patron des restaurants bruxellois « Chez Léon » et « Aux armes de Bruxelles » a mis fin à ses jours dans l’un de ses mythiques établissements de la rue des Bouchers, à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles. Et c’est le monde tout entier de la restauration belge qui tremble d’effroi. Rudy Vanlancker est l’une des victimes les plus emblématiques de la crise du Covid, qui a durement frappé le secteur de l’Horeca et qui, depuis deux ans, accule plein d’entrepreneurs à la ruine. Combien de drames surviendront sans doute encore dans les mois à venir…