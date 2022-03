Suzuki GSX-S1000: la même, en mieux

Avec cette nouvelle Suzuki GSX-S1000, on retrouve un très bon roadster utilisable au quotidien. Certes, une machine pas vraiment révolutionnaire mais elle se place dans la ligne de conduite de Suzuki, partant d’une base bien aboutie et robuste. Si l’on doit utiliser un adjectif pour qualifier cette nouvelle GSX-S1000, on dirait d’elle qu’elle se montre « efficace ». Et aujourd’hui, il s’agit, à nos yeux, d’un des éléments les plus importants. Grâce à son électronique, elle s’adaptera aisément à toutes les situations. Et à son guidon, on a ce sentiment agréable de toujours conserver le contrôle sur la moto. Ce qui reste plaisant surtout pour une machine de 214 kg en état de marche et de plus de 150 ch accessibles du poignet droit. Alors que certains concurrents se livrent une lutte acharnée dans la course à la puissance et au gain de poids, Suzuki ne mange pas de ce pain-là et continue de miser sur quelque chose de plus raisonnable mais certainement pas moins efficace.