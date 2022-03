Joël Dicker fait l’événement

Si le succès avait une recette, cela se saurait. Mais l’écrivain suisse Joël Dicker sait qu’il tient le bon bout en retrouvant les personnages qui l’ont propulsé au firmament. Dix ans après « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » et ses 5 millions d’exemplaires vendus, il nous offre une suite en bonne et due forme avec « L’affaire Alaska Sanders », en librairie le 10 mars, qui s’insère entre « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » et « Le livre des Baltimore », sorti, lui, en 2015. Dans la réalité comme à l’écrit, Joël Dicker brouille les repères temporels et bouscule la chronologie des événements. L’histoire prend place à Mount Pleasant, petite ville du New Hampshire. En 1999, le corps sans vie d’Alaska Sanders, jeune, belle et arrivée dans la région depuis peu, est retrouvé au bord d’un lac. Le coupable est rapidement identifié et l’affaire classée. Onze ans plus tard, une mystérieuse lettre anonyme pousse le sergent Perry Gahalowood à reprendre l’enquête depuis le début.