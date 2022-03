Agenda culturel

Hooverphonic

Après avoir collaboré avec de nombreux chanteurs et chanteuses talentueux, Alex Callier et Raymond Geerts, épine dorsale du groupe depuis ses débuts, retrouvent celle qui pour beaucoup représente LA voix de Hooverphonic : Geike Arnaert. Voyageant au fil des ans des sons trip-hop sombres et froids originaux jusqu’aux musicalités chaudes et orchestrales pop, Hooverphonic s’autorise parfois un petit flirt avec le psychédélique.

Le 11 mars 2022, Maison de la culture d’Arlon, Parc des Expositions 1, 6700 Arlon.