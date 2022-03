Le logiciel malveillant Brata vise nos applications bancaires

La société Cleafy nous a récemment mis en garde au sujet d’un logiciel malveillant qui vise les smartphones et qui a fait son retour en décembre dernier. Nommé Brata, ce logiciel avait déjà été signalé en 2019. Il s’agit d’un cheval de Troie qui, une fois installé, permet de surveiller l’application bancaire de l’utilisateur.

Il va effectuer des captures d’écran et les envoyer aux pirates. Pour permettre son installation, ces pirates proposaient une mise à jour de WhatsApp. Grâce à cela, ils se donnaient une chance de faire très rapidement réagir les utilisateurs de cette messagerie. Apprenant son existence, Google a évidemment supprimé cette fausse application mais Brata vient de faire son retour avec une nouvelle technique. Actuellement, il s’installe sur les smartphones après que l’utilisateur a réagi à un message qui semble provenir de sa banque et qui insiste sur l’importance de protéger ses données et invite à consulter les détails en cliquant sur un lien contenant la mention « aide ».