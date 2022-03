Camilla Parker-Bowles rencontre son double de fiction

La duchesse de Cornouailles a rencontré l'actrice Emerald Fennell qui l'incarne dans « The Crown », lors de la journée internationale des droits des femmes.

Toujours selon le journal anglais, la duchesse de Cornouailles aurait plaisanté avec l'actrice en affirmant qu'il était « rassurant de savoir que, si je devais tomber de mon perchoir à tout moment, mon alter ego fictif est là pour prendre le relais ». Si Emerald Fennell a avoué avoir été nerveuse à son arrivée à la réception, elle n'a pas tardé à complimenter la « grâce et bonne humeur » de son hôte.

À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, Camilla Parker-Bowles a organisé une réception à Clarence House à Londres, ce mardi 8 mars 2022 pour mettre en avant ces « femmes exceptionnelles qui ouvrent la voie pour que d'autres suivent leurs traces ». Parmi les personnes reçues, figurait Emerald Fennell, l'actrice qui interprète Camilla à l'âge de 34 ans, dans les saisons 3 et 4 de « The Crown ». « Alors qu’on a dit que la quatrième saison controversée de la série avait froissé la famille royale, la duchesse semblait ravie de rencontrer son double de télévision », rapporte le Daily Mail.

Selon les premières informations, les saisons 5 et 6 de The Crown s'intéresseront à la dissolution du couple que forment Diana et le Prince Charles, passant de l'interview à scandale de la princesse jusqu'à son tragique accident.