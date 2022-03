La Zarra: «J’ai été une jeune femme très naïve»

De La Zarra, vous connaissez son tube «Tu t’en iras ».Voici l’occasion d’en apprendre plus sur son premier album, « Traîtrise ».

La Zarra, alias Fatima Zahra. Une chanteuse qui, comme son nom ne l’indique pas, nous arrive du froid, de Montréal plus exactement. Elle s’est fait connaître par son méga tube « Tu t’en iras », comme par ses mashups improbables mais toujours très réussis, qui mixaient Piaf et rap et qui lui ont valu des millions de vues. Aujourd’hui, elle sort un premier album intitulé « Traîtrise », qui nous apprend au moins une chose sur cette jeune femme décidément hors norme. Elle a peut-être baigné dans la culture anglo-saxonne mais, à n’en pas douter, elle a aussi écouté beaucoup, beaucoup de chanson française. Un répertoire qu’aujourd’hui elle revisite sur un mode très moderne mais, évidemment, sans trahir ses fondamentaux.

Votre album s’intitule « Traîtrise » et, de fait, on y trouve plusieurs chansons qui parlent d’histoires finissant mal. Vous ne croyez pas à l’amour ?