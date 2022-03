Fous rires garantis en 1 minute chrono ! Vous l’aurez peut-être deviné, mais Olémains est donc un jeu d’ambiance, familial, à partir de 14 ans, pour des parties d’une vingtaine de minutes, et qui pourra se jouer en grand groupe sans le moindre problème. Mimer, fredonner, danser, finir les paroles… autant de manières pour faire deviner un personnage, un mot, une action. Mais le petit plus du jeu provient des gages que les joueurs vont piocher et qui viendront corser les épreuves et transformer les sourires des joueurs en franches rigolades. Une autre astuce, non négligeable, qui fait en sorte que Olémains n’est pas simplement un énième jeu d’ambiance supplémentaire : le joueur qui pioche la carte devra aussitôt – sans la lire – la placer sur son front. Ce sont les autres joueurs de son équipe qui devront la lui faire deviner. Et plus on est nombreux à faire les fous, plus c’est facile et plus c’est drôle surtout !