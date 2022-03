Test – Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn avait été une jolie claque graphique à sa sortie. Et si sa suite frappe encore fort, la surprise est toutefois moindre pour une bonne raison. Le jeu est très joli, mais il ne s’agit pas à proprement parler d’un titre « next-gen ». Les nouveautés sont relativement maigres et il faut bien l’avouer, on n’est jamais vraiment surpris dans cette suite qui offre un terrain de jeu de taille comparable à celui du premier volet, qui ne prend pas de gros risques au niveau de la recette mais apporte quelques jolies nouveautés toutefois niveau gameplay, avec un plus vaste arbre de compétences, de nouvelles attaques secondaires et surtout la possibilité d’améliorer son équipement avec le loot amélioré. On sent donc très bien la montée en puissance du personnage.