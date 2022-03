Petites histoires de la mode (27): du parka au plumetis

Dans un livre aussi dense qu’une garde-robe qui déborde, Martine Magnin et Mathilde de Jamblinne nous parlent chiffons avec passion. Extraits.

Masculin ou féminin, le ou la parka est un manteau court généralement matelassé, parfois fourré, en tissus imperméable et doté le plus souvent d’une capuche fixe ou amovible. Le ou la parka est coulissé(e) à la taille et aux poignets.

En 1969, l’armée française adopte la parka en remplacement de la capote militaire. Masculin au Québec, il désigne un manteau d’hiver long doublé, à capuche elle-même rembourrée, utilisé lors de grands froids ou de séjours extérieurs prolongés.