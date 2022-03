La médecine douce pour les animaux

« Matière Grise » nous emmène ce soir dans l’univers des thérapies alternatives prodiguées aux animaux. C’est une tendance qui se développe et qui fait clairement ses preuves. Si le passage par le vétérinaire reste indispensable, ce dernier peut vous orienter vers des professionnels de la médecine douce pour soulager Médor. Comme chez l’humain, la médecine naturelle aide à soigner, prévenir ou soulager des troubles de différentes natures. Sans risque apparent, elle doit toutefois être pratiquée par des personnes formées et compétentes ! Des cabinets se spécialisent d’ailleurs dans ces méthodes pour offrir aux maîtres et à leurs fidèles compagnons des alternatives à la méthode classique. Aujourd’hui, un éventail de soins aide l’animal à se sentir mieux tout en allégeant, et parfois en supprimant totalement, le traitement médicamenteux ou chirurgical. Des alternatives qui s’avèrent particulièrement efficaces, notamment dans le traitement des maladies chroniques, pour atténuer plusieurs pathologies et renforcer le système immunitaire de l’animal.