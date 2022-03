Le cinéma apocalyptique de Roland Emmerich

Alors qu’ils sont en train de forer pour récolter des carottes de glace pour l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, trois paléoclimatologues constatent que le plateau de glace sur lequel ils travaillent se brise. Jack, l’un d’eux, avertit aussitôt les autorités d’un danger imminent dû au réchauffement climatique, lors d’une conférence des Nations unies à New Delhi, où il se heurte aussitôt au point de vue opposé du vice-président. La situation devient pourtant urgente dès l’instant où l’on relève, grâce aux capteurs, une forte baisse de température dans l’Océan atlantique. Des tempêtes glaciales touchent le Canada, l’Écosse et la Sibérie, alors que la ville de Tokyo est frappée par une pluie de grêle. Bientôt, c’est Los Angeles qui est dévastée par une tornade. L’état d’alerte générale est déclenché. Aux premières loges, Jack doit aussi veiller à mettre sa famille à l’abri.