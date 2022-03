Voici la chanson qui représentera la Belgique à l’Eurovision (vidéo)

Sa chanson s’intitule « Miss You », une production que Jérémie Makiese, 21 ans, décrit auprès de la RTBF comme « pop, avec des consonances classiques et des rythmiques hip-hop » auxquelles s’ajoute un peu de soul.

Vainqueur de l’édition 2021 de « The Voice », Jérémie Makiese a été choisi pour représenter la Belgique à l’Eurovision le 12 mai prochain, à Turin. Et ce jeudi, à deux mois du concours, le jeune artiste a dévoilé le titre qu’il défendra sur scène.

« Ce mélange prouve que tous les styles peuvent s’unir et cohabiter harmonieusement. C’est aussi ça, la belgitude, et elle me correspond totalement ! », s’est réjoui celui qui est aussi gardien de but de l’Excelsior Virton en D1B.