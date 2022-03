À la télé ce soir: «La chute de la Maison Blanche» et «La doc et le véto»

La doc et le véto : partir, revenir, à 20h30 sur La Une

Emma et Pierre sont confrontés au cambriolage de la maison médicale par 3 adolescents du village qui veulent trouver de quoi permettre à l'un d'eux de quitter Valerande. À l'inverse, c'est au village qu'Ines, la jeune stagiaire lyonnaise que Pierre accueille dans son cabinet, trouve sa vocation...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Ne le dis à personne, à 21h10 sur France 3 - Trois étoiles

de Guillaume Canet (2006)

Quatre Césars, le prix Lumière et le Jacques Deray (distinction annuelle du meilleur polar français de l’année) pour cette brillante adaptation du roman de l’Américain Harlan Coben, également titulaire d’un caméo non crédité « à la Hitchcock ». Une leçon d’efficacité « made in France » qui fit entrer son réalisateur dans la cour des grands.

Victoria, à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

de Justine Triet (2016)

Cette descente aux enfers d’une jeune et jolie avocate repose sur les (très belles) épaules de notre Virginie Efira passant par toutes les couleurs et tous les registres, dans un récit partant dans toutes les directions mais ayant au moins le mérite de l’originalité et de l’émotion. Trois ans après la remarquée « Bataille de Solférino », son auteure livre donc un beau et singulier portrait de femme aux abois avec en soutien (si on peut dire…) Vincent Lacoste, Melvil Poupaud et Laurent Poitrenaux.

La proie, à 21h sur 13e Rue - Deux étoiles

d’Éric Valette (2011)

Vaguement inspiré par l’affaire Fourniret, ce thriller démontre que les Français peuvent faire aussi bien que leurs concurrents d’outre-Atlantique dans le domaine du polar « serré », comme le démontre ce film de cavale intense et réussi à quelques détails près, où Albert Dupontel déploie son énergie habituelle avec une belle conviction.

Mes jours de gloire, à 20h30 sur La Trois - Une étoile

d’Antoine de Bary (2019)

Un film à la fois paresseux et errant, bien à l’image de son antihéros incarné avec un naturel assez confondant par Vincent Lacoste. Les seuls vrais moments drôles de cette chronique va-nu-pieds voient le gaillard, pressenti pour jouer le jeune Charles de Gaulle dans un film, paumé. Là, c’est vrai, il fallait y penser…

The Sentinel, à 22h50 sur 13e Rue - Une étoile

de Clark Johnson (2006)