Une boutique française crée des chaussettes à l’effigie des candidats à la présidentielle (vidéo)

La course à la présidentielle est bien lancée en France, où Emmanuel Macron a officialisé sa candidature il y a quelques jours seulement. Et pour la fin clôture des parrainages et l’approche du premier tour (le 10 avril), une boutique lilloise a décidé de sortir… des paires de chaussettes à l’effigie des douze candidats en lice.

Une idée très originale, mise en lumière par nos confrères français de France Bleu, venant d’un commerce baptisé « Chaussettes et compagnie ». Dans ses rayons, Maxime Lemersre, le fondateur de la boutique, propose maintenant des chaussettes représentant Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour mais aussi Christiane Taubira, qui n’est plus dans la course à la présidentielle.