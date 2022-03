À la télé ce soir : «Drunk» et «Harry Potter : retour à Poudlard»

Les trois acteurs principaux de la saga la plus connue du monde se rassemblent sur un même plateau pour la première fois depuis vingt ans. Ensemble ils fêtent la sortie du tout premier épisode « Harry Potter à l’école des sorciers. Avec le réalisateur et d’autres acteurs des films, ils reviennent sur les lieux, les coulisses, les anecdotes et les souvenirs qui ont marqué les tournages de la série de film certainement la plus connue au monde.

« Marie Curie, une femme sur le front », à 21h20 sur La Trois

Lorsque la Première Guerre Mondiale est déclarée, Marie Curie a déjà reçu le Prix Nobel de physique et de chimie. Comprenant l’horreur de la guerre dans laquelle elle se trouve, elle part sur le site de la bataille de Marne, avec sa camionnette, équipe de matériel de radiographie. À l’hôpital, elle monte une équipe très solide qui permettra d’enregistrer très peu de décès durant cette guerre. Elle équipe très vite d’autres véhicules « les petites Curie » du matériel de radiographie et son œuvre sera rapidement reconnue.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Drunk » 1ère TV, à 20h30 sur BE1 – Trois étoiles

de Thomas Vinterberg (2020)

César, Bafta et Oscar du meilleur film en langue étrangère, cette sorte de « Grande bouffe » en mode éthylique a fait l’unanimité, notamment autour de son interprète principal Mads Mikkelsen. Le grand retour critique de l’auteur révélé par « Festen » voici près d’un quart de siècle déjà, et très injustement boudé pour son ambitieux « Kursk » de 2018.

« Un homme en colère », à 22h25 sur BE1 – Trois étoiles

de Guy Ritchie (2021)

Coréalisé en 2004 par Nicolas Boukhrief et Éric Besnard, « Le convoyeur » a servi de base à ce « Wrath of Man » qui s’ajoute à la probante filmographie de l’ex-mari de Madonna. Exactement comme ce fut le cas pour « Les infiltrés » de Martin Scorsese par rapport à son original « Infernal Affairs » sud-coréen, les gros moyens et le savoir-faire du réalisateur donnent au titre un incontestable plus avec, derrière l’inébranlable Jason Statham, une belle brochette jusque dans les seconds rôles avec Josh Hartnett, Scott Eastwood et Andy Garcia. Le montage en flash-back fonctionne plutôt bien et la séquence du duel final est carrément jubilatoire en matière de réinterprétation de l’indémodable loi du talion.

« Play », à 20h10 sur PLUG RTL – Une étoile

d’Anthony Marciano (2019)

Cette chronique assemblée de faux caméscopes se résume à un « one-man-show » de l’humoriste parisien Max Boublil. Une replongée artificielle et décousue dans les deux décennies précédentes, avec quelques bons moments épars et des longueurs répétitives. La critique parisienne a évidemment adoré.

« Les randonneurs à Saint-Tropez », à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de Philippe Harel (2008)

Certains en font trop et d’autres pas assez, tant et si bien qu’au bout du compte, c’est encore et toujours notre Benoît Poelvoorde national qui tire le mieux son épingle du jeu dans cet hommage vraisemblablement involontaire aux (im)mémorables nanars de Max Pécas.

« Vivre sa vie », à 21h sur France 5 – Une étoile

de Jean-Luc Godard (1962)