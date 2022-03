« Affaire conclue » : une affiche de Star Wars crée la polémique

Ce jeudi 10 mars dans « Affaire conclue », la vente d'une affiche de « Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir » a beaucoup fait réagir les téléspectateurs sur internet et notamment sur Twitter.

Comme lors de chaque épisode d’ « Affaire conclue », plusieurs vendeurs venus de France et d’ailleurs se succèdent d’abord auprès de Sophie Davant, la présentatrice, et d’un expert pour évaluer l’objet puis se dirigent vers la salle des ventes où leur objet est mis aux enchères face à cinq acheteurs de l’émission. Pamir tous ces acheteurs, Leila, vendeuse de 20 ans, venu proposer une affiche à la vente. L’affiche en question est celle du premier volet de la saga « Star Wars », sorti en 1977. Mais cette affiche n’était qu’une production d’après la commissaire-priseur à qui a été confiée l’expertise, Marie Renoir. « Nous ne sommes pas sur une affiche de cinéma puisqu'elle aurait des dimensions plus importantes » a expliqué l’experte qui a évalué le montant de l’affiche à 20 euros.