Quatre chevaux mis en vente par le SPF Finances

Quelle drôle de vente que celle-ci proposée par le magasin en ligne du SPF Finances. Le Finshop de Gembloux met en vente quatre chevaux qui ont été saisis par les autorités. Big ben d’Anvie, Fanta des Pins, Gatsby du Phenix et Victor de la Podkova Z sont actuellement en pension dans un manège de La Reid-Theux près de Liège. Il s’agit de trois mâles castrés de respectivement 15, 9 et 5 ans et d’une femelle de 7 ans. Deux sont bruns, un clair et un foncé, un est blanc et le dernier est moucheté.

Les quatre bêtes examinées par un vétérinaire, peuvent être vues au cercle équestre de la Fagne Saint-Remacle, le mardi 15 mars de 11h à 14h30. La vente elle-même est prévue en ligne le 21 mars à 10h00. Les chevaux devront être retirés par leur nouveau propriétaire le 29 mars au plus tard.