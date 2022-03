Voici les noms d’emprunt de Kate et William

Lorsque le Duc et la Duchesse de Cambridge veulent passer inaperçus, ils donnent ces noms. Et ils ne sont pas choisis au hasard.

Être héritier à la couronne britannique n’est pas de tout repos. Et même si le prince William est doué dans son rôle, il a besoin de moments pour souffler loin de la cour. Le problème, c’est que ni lui, ni la Duchesse de Cambridge ne peuvent sortir sans être reconnus. Et lorsqu’ils réservent dans des établissements plus privés, donner leur nom n’est pas l’idéal non plus.

Alors le couple a décidé d’utiliser des noms d’emprunts afin d’être reconnus le moins possible. Et ils n’ont pas été choisis au hasard. Selon le journal anglais The Mirror, chacun d’eux a pris un prénom commençant par la lettre D et un nom commençant par la lettre C. Ces lettres forment donc les initiales de Duc et Duchesse de Cambridge.