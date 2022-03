À la télé ce soir : «The Voice» et «Le monde de Narnia 3: l’odyssée du passeur d’aurore» (vidéos)

Les battles approchent à pas de géants et les quatre coachs profitent de cette cinquième soirée d'auditions pour déceler parmi les candidats ceux qu'ils pensent capables de poursuivre l'aventure. Ce soir, Fabien Cicoletta, danseur et chanteur toulousain, tente sa chance. Son fils Ugo participe, lui aussi, aux auditions et se produit séparément devant le jury.

«Le monde de Narnia 3: l’odyssée du passeur d’aurore» à 20h15 sur AB3

Edmund, Lucy et leur détestable cousin Eustache sont happés par un tableau mystérieux. Ils se retrouvent dans le monde de Narnia, à bord d'un vaisseau, le "Passeur d'aurore". D'étape en étape, ils découvrent que Caspian est devenu roi et qu'un terrible danger rôde. Débute alors une incroyable odyssée...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Miss » à 14h10 BE 1 - Trois étoiles

de Ruben Alves (2020)

C’est en découvrant l’allure androgyne d’Alexandre Wetter que le réalisateur franco-portugais de «La cage dorée» a eu l’idée de transformer un projet de téléfilm en film tout court sur un gamin qui rêvait de devenir Miss France. De là une comédie en fait assez grinçante et qui va, à l’image de son héroïne, presque jusqu’au bout des choses. On n’évite pas tout à fait la caricature – notamment dans la description du monde des drag queens – mais en vivant en parfaite osmose avec son temps, on doit bien se faire à l’idée qu’un tel scénario pourrait bien devenir un jour réalité. Morale de l’histoire: vive l’égalité totale des sexes!

« La nuit au musée » à 22h sur AB3 - Trois étoiles

de Shawn Levy (2007)

La trouvaille cinéphilique de ce divertissement hollywoodien très réussi à tous les étages est d’avoir réuni les vétérans Dyck Van Dyke, Mickey Rooney et Bill Cobbs, étant d’ailleurs revenus dans les deux suites, dont la dernière a été tournée juste avant le décès du second nommé, l’ex-enfant star et premier mari d’Ava Gardner, à 93 ans.

«Le monde de Narnia 3: l’odyssée du passeur d’aurore» à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Michael Apted (2010)

Le dernier volet en date de la sympathique saga concurrente de «Harry Potter» et dont la conclusion est toujours attendue, sous la direction présumée de Joe Johnston, l’homme du «Rocketeer». En fait, le projet a été entre-temps récupéré par Netflix, ce qui devrait enfin le finaliser.

« La famille foldingue » à 20h05 sur CLUB RTL - Une étoile

de Peter Segal (2000)

Janet Jackson était la véritable attraction de cette suite et fin de la saga amorcée quatre années auparavant par le remake signé Tom Shadyac de «Docteur Jerry & Mister Love», qui décrocha l’Oscar et le Bafta du meilleur maquillage à l’actif de Rick Baker qu’on verra ensuite au service de «Men in Black» et «X-Men». L’effet de surprise du pilote de 1997 s’étant estompé, il reste la performance d’Eddie Murphy.

« La fine fleur » pour la première fois à la TV à 20h30 sur BE 1- Une étoile

de Pierre Pinaud (2020)

Un «feel good movie» de plus et sans grand intérêt, sauf si on est un inconditionnel de la culture des roses, ou de Catherine Frot.