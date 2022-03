Brad Pitt accusé d’être un charlatan à La Nouvelle-Orléans

Le passage de l’ouragan Katrina a dévasté La Nouvelle-Orléans en 2005. Face à ce désastre, Brad Pitt, au sommet de sa carrière avait décidé d’offrir la rénovation de pas moins de neuf quartiers. Seulement voilà, plus de quinze ans plus tard, les habitants des quartiers en question sont en colère. Et la cause est simple : les habitations tombent en lambeaux et l’acteur américain est considéré comme un charlatan, révèle Vanity Fair.

« Dans un an, il y aura bien plus d’une centaine de maisons. Elles seront toutes construites en matériaux écologiques. Ça va fonctionner à merveille », avait déclaré Brad Pitt. L’acteur avait réussi à lever 27 millions de dollars avant de construire ces 109 habitations qui ont été vendues pour 150.000 € chacune.