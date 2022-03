À la télé ce soir: «Mariés au premier regard» et la série «Pandore»

Les experts de "Mariés au premier regard" sont de retour pour la cinquième année consécutive. Après avoir passé différents tests et rencontré les quatre experts, cinq couples découvrent leur conjoint le jour du mariage, avant de faire plus ample connaissance. Au terme de plusieurs semaines passées ensemble, les couples pourront décider s'ils souhaitent continuer leur vie ensemble ou s'ils préfèrent se séparer.

Pandore, à 20h55 sur La Une

Claire, effondrée par la mort de Ludivine, ne croit pas à la thèse de son suicide. Son intuition lui dicte que Mark n'est peut-être pas innocent dans ce drame. Mais il a un alibi. Elle commence à enquêter officieusement. Mark est soulagé d'avoir mis fin de façon radicale au chantage dont il était la proie. Sa victoire aux élections lui apporte un moment un moment de jubilation. Il s'imagine sorti d'affaire, jusqu'au moment où Claire croise sa femme à l'enterrement de Ludivine et comprend que son alibi ne tient pas.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Aviator, à 20h15 sur Plug RTL - Quatre étoiles

de Martin Scorsese (2004)

Ce biopic consacré au milliardaire Howard Hughes est une réussite totale, à une erreur de casting près : on ne reconnaît pas du tout Ava Gardner campée par une Kate Beckinsale beaucoup trop lisse. Tout le contraire de Cate Blanchett, plus vraie que nature en Katherine Hepburn. Là, on vole vraiment… très très haut.

La horde sauvage, à 21h sur Arte - Quatre étoiles

de Sam Peckinpah (1969)

La réponse californienne à la violence stylisée des westerns spaghetti ! Le chef-d’œuvre du père de « Guet-apens » démarre et s’achève par deux séquences cultes : celle de scorpions dévorés par des fourmis sous le regard d’enfants amusés et celle du massacre de la troupe mexicaine à la mitrailleuse lourde. Deux façons magistrales d’évoquer le mal originel dans une œuvre lumineusement crépusculaire d’un genre redevenu plus cinéphilique que jamais.

Joker, à 21h10 sur TF1 - Trois étoiles

de Todd Phillips (2019)

Comme un hors-série totalement assumé, ce titre remonte aux origines du personnage précédemment déjà immortalisé par Jack Nicholson dans le « Batman » de Tim Burton puis par le regretté Heath Ledger dans « Le chevalier noir » de Christopher Nolan. Revisité par l’auteur de « Very Bad Trip » et de l’excellent « War Dogs », ce Lion d’or à Venise prend le total contre-pied de la saga, dépeignant un personnage marginal, meurtri et dégoûté par la vie que lui impose l’« American way of life » des années 70/80. Incarné par Robert De Niro en personne, le style Scorsese est omniprésent.

Le soleil des voyous, à 21h10 sur C8 - Deux étoiles

de Jean Delannoy (1967)

Robert Stack, le mythique Eliot Ness de la série télé « Les incorruptibles », est la vedette américaine de ce polar français très classique et très Gabin, avec une amusante musique de Francis Lai, qui venait tout juste de se faire connaître grâce à « Un homme et une femme » de Claude Lelouch.

Il a déjà tes yeux, à 21h10 sur France 2 - Une étoile

de Lucien Jean-Baptiste (2016)