«The Voice France»: un frère et une soeur belges se présentent aux auditions (vidéo)

Samuel et Pauline ont une relation fusionnelle, et se sont présentés séparément aux blind de « The Voice » en France.

Pauline et Samuel ont respectivement 19 et 22 ans. Ces deux Namurois, frère et soeur, chantent ensemble depuis longtemps. L’un a entraîné l’autre dans la chanson, et depuis, ils ne s’arrêtent plus.

Pour accéder à leur rêve, faire de la scène et percer dans la musique, ils se sont présentés samedi soir aux auditions à l’aveugle de « The Voice : la plus belle voix », en France. Mais Samuel et Pauline ont décidé de vivre cette expérience séparément, chacun est passé devant les coachs seul(e).