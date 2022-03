Le réalisateur de «Black Panther» arrêté par erreur dans une banque (vidéo)

Le visage du réalisateur était en partie couvert par des lunettes de soleil, un masque et un bonnet. Il s’est rendu au guichet de la banque d’Altanta pour retirer plus de 10.000 dollars en espèce. Sur le bordereau de retrait, était aussi indiqué « Soyez discrète en me tendant l’argent liquide ». La guichetière a alors posé plusieurs questions à Ryan Coogler auxquelles il ne répondait pas, assure la guichetière. En voulant réaliser l’opération, cette dernière a été alertée par l’ordinateur que ce retrait était à haut risque. Elle a donc décidé de s’en remettre à sa responsable et d’appeler la police.

En janvier dernier, le réalisateur de « Black Panther » s’est retrouvé dans une situation délicate. Il y a eu méprise envers Ryan Coogler qui venait retirer une grosse somme d’argent dans une banque d’Atlanta. L’escorte de la policer a été filmée et Associated Press a fait circuler la vidéo.

Finalement, les forces de l’ordre sont arrivées et le réalisateur à tout de suite mis les mains dans le dos et s’est laissé faire. Les policiers lui ont passé les menottes et l’homme a été escorté en dehors de la banque. Une fois dans la voiture de police, Ryan Coogler leur a expliqué la situation. Il déclare que l’argent était destiné à « une assistante médicale qui travaille chez moi et qui préfère être payée en liquide. À chaque fois que je fais un retrait pour la payer, c’est une somme importante, parce qu’elle travaille beaucoup. Alors si je n’écris pas un mot pour expliquer combien je veux retirer, et que je ne veux pas que les billets soient passés à la machine compteuse d’argent, juste là, sur le guichet, toute la banque se retrouve à me regarder (…) et je ne me sens pas en sécurité ».

Très rapidement, les policiers ont compris la situation et ont décidé d’enlever les menottes au réalisateur, et de le laisser repartir. De son côté, la Bank of America a tenu à s’excuser pour ce qu’il s’est passé et a annoncé dans un communiqué : « Cela n’aurait jamais dû arriver et nous avons présenté nos excuses à M. Coogler ».