De nouveaux signes inquiètent sur la santé de la reine Elizabeth II En plus de ne pas se rendre à des événements officiels, la Reine est aussi absente pour des rituels qui lui tiennent à cœur.

BelgaImage

Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 10:43 Temps de lecture: 2 min

Ces derniers jours, les nouvelles venant du Palais ne sont pas très rassurantes concernant la santé de la monarque de 95 ans. Selon des révélations du Sun, la reine Elizabeth II commence à renoncer à certaines habitudes en plus de ne pas être présente à des obligations officielles. Depuis octobre dernier, les faits et geste de la reine d’Angleterre sont scrutés, surtout après que ses médecins lui ont demandé de lever le pied suite à une hospitalisation rapide d’une nuit.

Il y a quelque semaines, la monarque a également été contaminée par le Covid-19, une situation qui pourrait bien l’avoir affaibli. La reine Elizabeth II s’est présentée dernièrement avec une canne et en s’amusant de ne pas plus être tout à fait capable de se déplacer. Ce lundi 14 mars, la Reine a renoncé à être présente pour la cérémonie du Commonwealth, un événement important pour la monarque.

Le Palais de Buckingham a diffusé un communiqué de presse qui explique : « Après avoir discuté des dispositions à prendre avec la famille royale, la reine a demandé au prince de Galles de représenter Sa Majesté à la cérémonie du Commonwealth à l’Abbaye de Westminster lundi. La reine poursuivra les autres engagements prévus, notamment les audiences en personne, au cours de la semaine à venir ».

Enfin, The Sun rapporte une autre concession de la Reine. Cette dernière à désormais renoncé à assurer la balade de ses corgis à travers les jardins du château de Windsor. Voilà plusieurs mois donc que la monarque, amoureuse des animaux, a mis fin à cette chère habitude. Selon la source du Sun, la Reine ne serait « pas assez en forme » et ajoute : « La reine se tourne habituellement vers ses corgis en temps de crise ou en cas de grand stress, elle les a promenés presque tous les jours quand Philip est tombé malade puis après son décès ».

Ces nouvelles inquiètent d’autant plus que la date de son jubilé approche et que l’année 2021 a été plutôt chargée en émotions et en difficultés pour la Reine Elizabeth II.