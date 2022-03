À la télé ce soir: «Top Chef» ou «Snow Therapy» Votre programme pour ce lundi 14 mars, à ne pas manquer !

Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 10:58 Temps de lecture: 3 min

« Top Chef », à 20h30 sur RTL-TVI

Au sommaire : «Épreuve 1 : surprendre le chef Alexandre Mazzia en maîtrisant des associations improbables». Pour cette 4e semaine de compétition, les 12 candidats en lice vont devoir convaincre l'un des chefs les plus talentueux de sa génération : Alexandre Mazzia, triplement étoilé et élu chef de l'année 2021. - «Épreuve 2 : surprendre le chef Andoni Aduriz avec un plat glacé». Les candidats vont devoir relever le défi d'un des chefs les plus avant-gardistes de sa génération : l'Espagnol Andoni Aduriz, 2 étoiles. Il va demander aux candidats de le surprendre avec une recette salée ou sucrée autour d'un élément glacé inédit. - «La dernière chance : les fruits rouges en salé».

« Snow Therapy », à 22h20 sur Arte

Véritable famille modèle, Tomas, Ebba et leurs deux enfants passent des vacances d'hiver de rêve dans les Alpes. Jusqu'à ce qu'un déjeuner ensoleillé vienne tout bouleverser... Installés à la terrasse d'un restaurant d'altitude, ils sont témoins d'une avalanche qui provoque un mouvement de panique générale. Alors qu'Ebba appelle son mari à l'aide tout en essayant de protéger leurs enfants, Tomas, lui, a déjà pris la fuite, ne pensant qu'à sauver sa propre vie et son téléphone portable... Mais plus de peur que de mal ! L'avalanche a épargné le restaurant. Pourtant, l'attitude pleine de lâcheté de Tomas remet instantanément en question sa place au sein de la famille.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Philomena », à 21h10 sur France 3 - Trois étoiles

de Stephen Frears (2013)

Ce précédent bijou du réalisateur de « Confident royal » doit en réalité tout à l’acteur… comique anglais Steve Coogan. C’est lui qui a déniché le roman autobiographique du journaliste Martin Sixsmith sur l’histoire vraie de cette fille-mère irlandaise qui n’a jamais pu revoir son fils. C’est lui qui en a écrit l’adaptation et c’est aussi lui qui incarne l’auteur aux côtés d’une Judi Dench dont la fin de carrière n’a manifestement pas sonné à 87 ans. Un retour émouvant et fascinant sur l’une des pages les moins glorieuses du pays de saint Patrick.

« Battleship », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Peter Berg (2012)

Tirée d’un jeu vidéo à succès et mise en scène par le réalisateur de « Hancock », cette grosse production à effets spéciaux est un mélange aussi ludique qu’incongru de plusieurs blockbusters de style différent tels que « Pearl Harbor », « Nimitz, retour vers l’enfer », « Independence Day », « Transformers » et pourquoi pas aussi « Godzilla » ! On n’y croit évidemment pas un instant, mais le résultat reste plaisant grâce au second degré manifestement omniprésent.

« Un témoin dans la ville », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

d’Édouard Molinaro (1959)

Coécrit par Gérard Oury, Alain Poiré et le tandem Boileau-Narcejac ( « Les diaboliques » de Clouzot, « Maldonne » de Gobbi et « Sueurs froides » de Hitchcock), le troisième long métrage du futur auteur de « L’emmerdeur » marquait justement sa première collaboration avec Lino Ventura. Un film noir de bonne facture et typique de l’époque, à ne pas rater pour les cinéphiles.

« Le marginal », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Jacques Deray (1983)

Dans la foulée de l’immense succès du « Professionnel », son trio complété par Michel Audiard et Ennio Morricone fut à nouveau réuni autour de Jean-Paul Belmondo dans ce polar classique, de bon aloi et fort spectaculaire grâce évidemment aux cascades de Rémy Julienne.

« Hanna », à 21h00 sur 13ème Rue - Une étoile

de Joe Wright (2011)

Curieux qu’une actrice de la trempe de Cate Blanchett se soit fourvoyée dans cet ersatz de « Nikita » auquel on ne croit pas l’ombre d’une seconde. Quelques belles images du Grand Nord sauvent esthétiquement la mise.