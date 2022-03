Un chocolatier belge fait polémique après une action en soutien aux Ukrainiens La forme du soutien de la chocolaterie Beugniers Les Chocolats aux Ukrainiens a provoqué la polémique auprès des habitués de la maison.

BelgaImage

Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 14:21 Temps de lecture: 2 min

Après l’invasion de l’Ukraine démarrée le 24 février dernier, de nombreux citoyens belges se sont mobilisés. C’est aussi le cas du chocolatier de Beugnies Les Chocolats. Ce dernier a décidé de réaliser des pièces bien particulières à mettre en vente pour 5 euros aux clients de l’enseigne. Les bénéfices des ventes sont reversés à l’association Ukraine1212 rapporte SudInfo.

Cependant, c’est la forme du chocolat qui a surpris quelques clients puisque le chocolatier a décidé de représenter une grenade en chocolat. Rapidement les commentaires ont fusé, estimant le symbole un peu trop fort et qu’une autre forme aurait pu être choisie.

Beugnier Les Chocolats a réagi sur Facebook et a expliqué ce choix esthétique en écrivant : « ON PARLE DE LA GUERRE. Que ce soit clair. Les gens regardent les informations, vivent avec ça. Mais cette émotion disparaît rapidement (…) Nous avons, en tant que chocolatier, fait le choix de lancer une action pour le consortium Ukraine1212. Le produit se devait d’être clair et de refléter la réalité. Mais il devait aussi être sophistiqué, comme tous les produits Beugnies Les Chocolats (…)On a donc opté pour une grenade. Cela traduit bien la réalité en temps de guerre. C’est un signal fort pour interpeller les consommateurs ».

Le consortium belge pour les situations d’urgence, 12-12 a lancé le jeudi 3 mars dernier un appel aux dons pour venir en aide aux victimes de la crise en Ukraine. L’action est soutenue par de nombreux organismes belges à savoir Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique, la Croix-Rouge de Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen et UNICEF Belgique.